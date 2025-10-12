James Rodríguez lanza mensaje a los jugadores de la Selección Mexicana: "Hablan mucho"

Este sábado la Selección Mexicana recibió un duro golpe de realidad al ser goleado (0-4) por la Selección de Colombia en el estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas. James Rodríguez, la gran estrella del conjunto cafetero y actual futbolista del León, le echó limón a la herida al lanzarle un mensaje directo a los jugadores del Tri.

Al terminar el partido, el exfutbolista del Real Madrid - que aportó dos asistencias en la goleada - no habló mucho ante los medios de comunicación, pero sí lanzó un dardo contra los futbolistas mexicanos.

"Hablan mucho", fue la reacción del atacante colombiano.

Por su parte, Javier Aguirre, director técnico de México, soltó un mensaje contundente asegurando que esta es la realidad del conjunto tricolor.

"Yo quiero esto, me servirá muy poco si gano 4-0 a un equipo como Serbia con todo respeto y me puede confundir. Esta es nuestra realidad hoy. Son equipos de los mejores del mundo, estamos ahí, duele mucho porque es un marcador abultado y es una lección. Intentaré reanimar al equipo, enseñarles y reforzar lo positivo. Si no estamos alertas, si llegamos con actitudes, nos podemos llevar una sorpresa que no me la puedo permitir", aseguró.

