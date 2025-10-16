MLB: El tijuanense Alejandro Kirk iguala marca del histórico Vinicio Castilla

El tijuanense Alejandro Kirk ha vivido un rol protagónico con los Blue Jays de Toronto en la Postemporada 2025 del beisbol de las Grandes Ligas. El receptor de 26 años empató una marca del histórico Vinicio Castilla en el tercer duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

¡"Capitán" Kirk la botó en Seattle! 🫡 HR de 3 carreras para ampliar la ventaja de Toronto 🚀⚾️ El de Tijuana ya suma 3 cuadrangulares en postemporada 🔥

El cuadrangular de tres carreras que Kirk conectó ante la recta de Caleb Ferguson se convirtió en su tercero de los presentes Playoffs, empatando a Vinny como los únicos dos beisbolistas nacidos en México con tres home runs en una misma Postemporada.

“Muy contento de poder estar en la lista de Vinny, es algo muy grande para mí, algo que siempre miré, soñé, lo anhelé y aquí estamos gracias a Dios”, mencionó el tijuanense tras la victoria 13-4 sobre los Mariners de Seattle.

Alejandro Kirk hizo historia.

Igualó la marca de más HR's para un jugador nacido en México.

También impuso nueva marca de más carreras impulsadas en una Postemporada para un jugador nacido en México con siete.

¡El de Tijuana puede incrementar su marca esta tarde!

Kirk también se convirtió en el pelotero nacido en México con más carreras producidas en una misma Postemporada. El receptor mexicano suma siete en este 2025 y a la Serie de Campeonato de la Liga Americana aún le quedan juegos por disputarse por lo que la cifra puede aumentar considerablemente.