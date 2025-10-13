MLB: Andrés Muñoz se convierte en el segundo lanzador mexicano con dos salvamentos en una misma Postemporada

Con ventaja de dos carreras (3-1) subió el mexicano Andrés Muñoz a la lomita para bajar la cortina en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Mariners de Seattle y Blue Jays de Toronto.

Con gran carácter, y en campo rival, el mochitense retiró en orden a la tanda de poder de Toronto. Provocó rola al cuadro de Vladimir Guerrero Jr., dominó a Addison Barger y en duelo de peloteros nacidos en México provocó el elevado por parte de Alejandro Kirk que terminó el guante de Randy Arozarena.

¡Andrés Muñoz 🔥🔥🔥!

¡Andrés Muñoz 🔥🔥🔥!

El mexicano retiró la novena entrada en orden y aseguró la victoria de Seattle en el Juego 1 de la Serie de Campeonato.

Muñoz se convirtió entonces en el segundo lanzador nacido en México en registrar dos salvamentos en una misma Postemporada. El primero fue ante Detroit el 5 de octubre en el Juego 1 de la Serie Divisional en la Liga Americana. El domingo por la noche consiguió el segundo, uniéndose a Roberto Osuna, quien lo logró en 2019 con los Astros de Houston.

Hasta el momento el oriundo de Los Mochis, Sinaloa sigue sin permitir carrera en octubre, manteniendo una efectividad impecable en esta Postemporada con los Mariners, novena que busca su primer título de Serie Mundial en la historia. Al ser cuestionado en las redes sociales de MLB en Español sobre cómo mantenerse sin permitir carrera en seis entradas de trabajo, el mexicano respondió:

“No pensar en eso, principalmente. Uno se enfoca juego por juego. Va a haber un momento en donde se acaben las entradas sin permitir carrera, pero hay que prepararse día con día para dar lo mejor. Si Dios quiere y nos da la oportunidad de tirar todos los juegos así, pues bienvenido”, mencionó con una sonrisa el cerrador del conjunto de Seattle.