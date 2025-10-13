MLB: Horario y canales para ver EN VIVO las Series de Campeonato, HOY, lunes 13 de octubre

Los Mariners de Seattle dieron el primer golpe en la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras vencer 3-1 a los Blue Jays de Toronto en el Rogers Centre. Este martes continuará la final del viejo circuito, mientras en la Liga Nacional dará inicio el choque entre Dodgers de Los Ángeles y Brewers de Milwaukee.

¡Andrés Muñoz 🔥🔥🔥!

El mexicano retiró la novena entrada en orden y aseguró la victoria de Seattle en el Juego 1 de la Serie de Campeonato. pic.twitter.com/XxLbwyYNT7 — MLB México (@MLB_Mexico) October 13, 2025

El duelo monticular en Toronto lo protagonizarán Logan Gilbert por Seattle y Trey Yesavage por los locales en duelo de abridores diestros. Ambos presumen marca de 1-0 en esta Postemporada y en el caso de Yesavage, de tan solo 22 años, presume una efectividad impecable en 5.1 entras de labor.

Los Dodgers, campeones de la última edición de la Serie Mundial, saldrán con Blake Snell como su serpentinero abridor, mientras los Brewers vivirán un día de bullpen tras una extensa serie de cinco juegos ante los Cubs de Chicago que culminó el sábado por la noche.

Snellzilla for NLCS Game 1. pic.twitter.com/zpHjcICmAy — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 12, 2025

Seattle buscará llevar la Serie de Campeonato a casa con ventaja de dos juegos y acercarse así a su primer Clásico de Otoño. En la Liga Nacional, Milwaukee quiere revancha de la Serie de Campeonato del 2018 en donde el conjunto de Los Ángeles los eliminó para posteriormente caer ante Boston.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Serie de Campeonato este lunes 13 de octubre?

La serie entre Seattle y Toronto tendrá transmisión por televisión de paga y servicio de streaming; situación idéntica a la del choque entre Los Ángeles y Milwaukee.

Seattle vs Toronto

Hora: 15:03 horas (centro de México)

Transmisión: Fox, Caliente.TV y MLB.TV

Randy Arozarena lució el guante y la velocidad.

Realizó una gran atrapada en la séptima entrada y en la octava se robó segunda y tercera, para después anotar. pic.twitter.com/ZUeer6er0D — MLB México (@MLB_Mexico) October 13, 2025

Los Ángeles (Dodgers) vs Milwaukee