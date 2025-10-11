El estadio Alfredo Harp Helú será sede las finales de la Kings League América y la Queens League América

El estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, será sede de la Kings Cup América, así como su versión femenil, la Queens Cup América. El evento se llevará a cabo el jueves 21 de noviembre y los boletos ya están a la venta.

Nos vemos en el @harpestadio para la Kings Cup America & Queens Cup final 👑🔥



📅 21 de noviembre 2025 pic.twitter.com/jpG5zGbPfj — Kings League Openbank Americas (@kingsleague_am) October 11, 2025

Será la primera ocasión que las finales de la liga que preside el exfutbolista mexicano, Miguel Layún, se disputen en un parque de beisbol. En 2024 el entonces llamado Estadio Azteca fue sede de este magno evento. Para el segundo semestre del año, y debido a la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, el estadio Nemesio Diez de Toluca fue la sede.

Este 2025 el evento se llevó hasta el heroico Puerto de Veracruz. El estadio Luis “Pirata” Fuente fue el recinto destinado a las primeras finales del 2025 y para este segundo semestre la casa de los 17 veces campeones de la Liga Mexicana de Beisbol.

El precio de los boletos ronda entre los 280 y los dos mil 100 pesos mexicanos. Las entradas ya pueden adquirirse desde este sábado 11 de octubre y hasta el miércoles 15 a través de la preventa en Ticketmaster. La venta general se llevará a cabo a partir del jueves 16.

El precio de los boletos para la Kings Cup América y la Queens Cup América

Nuestra sede para las Kings Cup America & Queens Cup final será el Estadio Alfredo Harp Helú 👑



📅​ 21 de noviembre 2025

📍 @HarpEstadio



Ya comenzó la venta exclusiva @SantanderMx: https://t.co/wezD8MB65Z 🎟️ pic.twitter.com/V9TtWiIJpF — Kings League Openbank Americas (@kingsleague_am) October 11, 2025

Los boletos más económicos tendrán un precio de $280 mientras que la sección VIP alcanzará los $2,100, más cargos por servicio. Esta es la lista de precios por boleto para el magno evento: