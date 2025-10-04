Los “otros mexicanos” a lucir en la Postemporada de MLB; Randy Arozarena encabeza la lista

El Clásico Mundial de Beisbol celebrado en 2023 fue un fenómeno en México, país que se quedó a un out de disputar el título con Estados Unidos.

La fanaticada mexicana arropó con mucho cariño a aquellos peloteros de doble nacionalidad que portaron con orgullo la camisola tricolor. Encabezada por el carismático Randy Arozarena, la legión de mexicanos con doble nacionalidad también busca poner la bandera de México en la Serie Mundial.

El jardinero mexicanocubano es uno de los hombres clave en las aspiraciones de los Mariners de Seattle. Arozarena firmó su mejor año en cuanto a cuadrangulares refiere, con 27 palos de vuelta entera en temporada regular. Acompañado de Andrés Muñoz, Randy y los Mariners buscan el primer título en su historia.

Esto en lo que a la Liga Americana refiere, porque en el viejo circuito hay dos lanzadores mexicanoestadounidenses que desde la lomita pueden marcar diferencia para sus respectivas organizaciones, pero sólo uno podrá continuar con el sueño de ganar el Clásico de Otoño, ya que se enfrentan de manera directa en la ronda divisional.

Tajuan Emmanuel Walker (Phillies) y Frank Anthony Banda (Dodgers) chocarán por un boleto a la antesala de la Serie Mundial. Ambos apuntan a ser utilizados como pitchers de bullpen, rol que domina Banda y que para Walker ha sido algo nuevo en 2025, año en donde Rob Thomson (manager de los Phillies) lo utilizó en 13 ocasiones.

Así que todo está listo para luchar por el título.