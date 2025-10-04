El Power Mexicano que tiene la Postemporada de la MLB; HOY inician las Series Divisionales

“¡Mexicanos al grito de guerra!”, pregona nuestro himno nacional y en este octubre tres peloteros tricolores encarnarán este verso en la postemporada del beisbol de las Grandes Ligas.

Alejandro Kirk (Toronto), Andrés Muñoz (Seattle) y Javier Assad (Chicago) tendrán roles protagonistas con sus respectivas organizaciones en el camino rumbo a la Serie Mundial, misma que no cuenta con un beisbolista mexicano desde que el mazatleco José Urquidy se impuso en el Clásico de Otoño con los Astros de Houston en 2022.

A la serie más importante del beisbol mundial le ha faltado el talento y entrega que sólo los peloteros nacidos en México presumen. Hoy hay tres candidatos que pueden llegar a la disputa por el campeonato en Las Mayores. El dominio de Assad en el montículo, el fuego que sale del brazo de Muñoz a la hora cerrar la cortina y el control de juego que Kirk impone detrás del plato, son los aportes de la delegación mexicana que busca trascender de cara a un año importante.

En 2026 México buscará la hazaña de proclamarse en el Clásico Mundial y estos tres elementos serán clave en las aspiraciones de la novena que dirige Benjamín Gil. Mientras llega la fecha, la mira está puesta en la SM. Kirk enfrentará a los poderosos Yankees. Andrés Muñoz, por su parte, enfrentará a los Guardians de Cleveland. En el viejo circuito, Javier Assad de los Cubs, tratará de ayudar a su equipo a lograr su primer título desde 2016.