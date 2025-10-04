Luego de su soberbia exhibición contra los Pumas, América quiere mantener el buen paso y esta noche tiene una oportunidad inmejorable en casa.

Las Águilas reciben en el estadio de la Ciudad de los Deportes a Santos Laguna, que suma apenas tres victorias y está fuera de los puestos de Play-In; los Guerreros llegan como víctimas.

En el Nido tienen una sola misión y Alexis Gutiérrez así lo manifiesta. El volante de los azulcrema habló previo al choque contra los laguneros.

“Estamos en un momento en el que los que llegamos estamos más adaptados, estamos con la idea que quiere el míster. Veo al equipo muy fuerte, constantemente mejora y con el transcurso del torneo vamos a cerrar muy bien y podemos entregar un buen resultado siendo campeones”, lanzó contundente.

El título es lo único que vale en el Nido. Así lo entiende Gutiérrez, quien llegó al América para este torneo Apertura 2025 y de a poco se ha adaptado al esquema de André Jardine.

“Es un reto para el club. América debe estar siempre en los primeros puestos, debe ser campeón. Son retos bonitos a los que me enfrento y nosotros como equipo vamos a dar todo para tener una gran temporada, terminar como campeones”, agregó.

Los de Coapa llegan a este compromiso como terceros de la tabla, con 24 puntos, sólo debajo de Toluca y Rayados, que marchan con 25. El cierre del torneo por la disputa del liderato será clave para llegar en buena forma a la Liguilla.

“Es muy importante el cierre de torneo. En América tienes que estar siempre en los primeros lugares. Para la Liguilla el lugar en el que termines te da para arriba”, concluyó.