Alexis Gutiérrez, convocado con la Selección Mexicana: Te ilusiona poder estar en una Copa del Mundo

Alexis Gutiérrez llegó al América para este torneo Apertura 2025, y después de un dubitativo arranque ha comenzado a ganarse la confianza del técnico André Jardine.

Suma 407 minutos en siete partidos (5 como titular) y sus actuaciones le abrieron la puerta para tener otra oportunidad con la Selección Mexicana.

“Es muy motivante, pero lo primero es estar bien en el club y así vas a ser llamado. Aprovechar las oportunidades que te den. Te ilusionas como jugador con poder estar en una Copa del Mundo; representa una ilusión muy grande para todos”, declaró el volante en conferencia de prensa.

Gutiérrez ya había sido llamado por Javier Aguirre; sin embargo, su bajón de juego lo alejó del Tricolor. Después de casi un año, ha vuelto a ser considerado por el Vasco.

“Creo que es un salto muy importante en mi carrera, una oportunidad muy grande que no quiero desperdiciar. Agradezco donde he estado, pero mi presente en América lo valoro mucho, sé dónde estoy; es una vitrina importante para mí”, agregó el ex de jugador de Chivas y Cruz Azul.

