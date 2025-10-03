Alexis Gutiérrez lanza indirecta a Chivas y Cruz Azul: América es el mejor de México

Alexis Gutiérrez llegó al América para este torneo Apertura 2025, llegó con perfil bajo, pero de a poco comienza a sumar minutos con las Águilas de André Jardine.

Por ahora suma 407 minutos en siete partidos (5 como titular) y sus actuaciones le abrieron la puerta de nueva cuenta con la Selección Mexicana; fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de Septiembre.

“A América lo considero el mejor de México. Estuve en equipos grandes, estoy orgulloso de haber pertenecido a esos equipos, pero considero ahora que estoy en el mejor equipo de México y estoy feliz”, declaró el volante ex de Cruz Azul y Chivas.

Gutiérrez no ocultó su alegría por estar en el cuadro capitalino al que calificó como el más grande de México.

“Todos son equipos grandes, pero llego al equipo más grande de México. Sé lo que representa, todos aquí me lo han hecho saber”, aseveró.

Aquí simplemente la gran afición, la exigencia del club es lo que marca la diferencia. La presión te juega un papel, pero si lo sabes manejar es una vitrina muy grande y la puedes tener a favor”, a gregó el futbolista de 25 años.

