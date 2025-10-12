Mariners vs Blue Jays: Mexicanos van por el pase a la Serie Mundial de la MLB

El beisbol mexicano está por escribir una de sus más grandes historias en Las Mayores. Por primera vez en la postemporada del beisbol de Grandes Ligas, dos jugadores nacidos en México competirán por un boleto a la Serie Mundial.

En noviembre de 1998 nació Alejandro Kirk en Tijuana, Baja California. Tan solo 71 días más tarde, del otro extremo del golfo de California llegó al mundo Andrés Muñoz en Los Mochis, Sinaloa.

Poco más de mil 300 kilómetros separaron a estos talentosos beisbolistas mexicanos a la hora de nacer y ahora se enfrentarán a tan sólo 18.44 metros — distancia entre el montículo y el home plate — en un duelo histórico. Nunca dos peloteros nacidos en México habían chocado en la antesala del Clásico de Otoño. Esto garantiza la representación tricolor en la Serie Mundial, por parte de la Liga Americana.

Los Blue Jays de Toronto del Capitán Kirk se medirán con los Mariners de Seattle del Plebe Muñoz. Elegidos en 2025 a su segundo Juego de Estrellas, ambos peloteros tricolores disputarán la Serie de Campeonato con auténticos roles protagónicos. El tijuanense es el encargado de comandar los pitcheos desde la receptoría, mientras que el mochitense tiene la responsabilidad de bajar la cortina cuando Seattle tiene ventaja.

Si los Blue Jays o los Mariners jugarán la Serie Mundial dependerá, en gran medida, del aporte de los representantes mexicanos.