Aunque el plazo para la declaración anual del 2025 terminó en abril pasado, todavía hay contribuyentes que están a la espera de la devolución de impuestos debido a supuestas inconsistencias en la cuenta CLABE para su depósito.

De acuerdo con la plataforma TaxDown hay 2.5 millones en esa situación por un monto acumulado de 10 mil millones de pesos en devoluciones pendientes.

“Hoy, millones de contribuyentes mexicanos esperan una devolución que ya les corresponde. Por lo que resolver este problema no es únicamente una cuestión técnica: es una señal indispensable para fortalecer la confianza en el sistema fiscal, incentivar la formalidad y consolidar la recaudación del país, mediante tecnología disponible y al servicio de los contribuyentes y de México”, afirmó, el country manager de la plataforma en nuestro país, Óscar Sosa.

Según datos de una compulsa entre diversos despachos realizada por TaxDown, 32.39% de los usuarios aún no le hacen el reembolso, y en más de la mitad de los casos, 50.16%, es por un estatus de inconsistencia en cuenta CLABE.

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Lo anterior, acusó, además de afectar a millones de contribuyentes, es un problema con repercusiones en la salud fiscal de México.

“Cuando una persona cumple en tiempo y forma, pero no recibe el beneficio que la ley le reconoce, se erosiona la confianza en el sistema tributario”, alertó.

Estableció que cuando sucede eso, hay efectos negativos, pues dicho deterioro desincentiva el cumplimiento de las obligaciones de los causantes.

Alertó que eso puede afectar la presentación de declaraciones de impuestos en los próximos ejercicios.

También, fomentar la informalidad e incluso, reducir la recaudación de los ingresos en el largo plazo, enfatizó.

“Se trata de un círculo vicioso que va en sentido contrario a los esfuerzos de modernización fiscal y de ampliación de la base contributiva que la propia autoridad ha impulsado en los últimos años”, aseguró.

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Destacan cifra histórica de devoluciones

La plataforma fiscal reconoció la labor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la autorización de un número histórico de devoluciones.

Pero, observó que aún restan millones para ser efectivamente pagadas y muchas más faltan ser reprocesadas.

Si bien los avances obtenidos en materia de digitalización fiscal han sido importantes, consideramos que es indispensable reforzar la comunicación hacia los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Confió en que la autoridad informe pronto los avances en esta materia, pues el número promedio de días en los que los usuarios que presentaron su declaración en abril recibieron su pago fue de 10 días y varió cada semana.

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Después fueron 12; la segunda, 8; la tercera, 9; la cuarta, 7 y la quinta, 6. Es decir, un número muy lejano al 3.9 publicado por el SAT.

Si se toman en cuenta a los que aún tienen pendiente su devolución, y el pago se hiciera hoy, el promedio sería de 26 días, estimó.

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