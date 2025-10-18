FC Juárez y Pachuca dividen puntos en La Frontera y aún sueñan con la Liguilla directa

En un duelo trepidante, el FC Juárez y el Pachuca empataron (2-2) y dividieron puntos sobre la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Bravos y los Tuzos no decepcionaron con el espectáculo y demostraron que harán lo imposible por clasificar a la Liguilla de manera directa.

El equipo fronterizo pegó primero, con una jugada fortuita. Guilherme Castilho cobró un tiro libre, con un potente derechazo, y el balón se desvió tras golpear en la espalda de Pedro Pedraza y terminó al fondo de las redes hidalguenses. Carlos Moreno no pude hacer nada para evitar el gol ((15') del volante brasileño.

Sin embargo, la respuesta de la visita fue inmediata. También en una jugada a balón parado, el equipo de Jaime Lozano reaccionó.

Un cobro de tiro de esquina fue el que provocó que Robert Kenedy igualara el marcador (19') en La Frontera.

El centrodelantero brasileño recibió el pase de Alan Bautista, controló de gran manera el esférico y definió todavía mejor. Un zurdazo imparable para Sebastián Jurado.

Los dirigidos por Martín Varini no se quedaron con los brazos cruzados y se lanzaron al ataque, con el objetivo de recuperar la ventaja. Y lo consiguieron.

Un autogol (28') de Luis Rodríguez, tras una desafortunada jugada con su propio portero, significó el 2-1 para los Bravos, quienes se encaminan a su quinta victoria sucesiva en casa. Se quedaron cerca. El VAR intervino para confirmar el marcador.

En el minuto 65, Jesús Murillo, al igual que el Chaka, mandó el balón al fondo de su propia portería.

El defensa central colombiano se equivocó dos veces en cuestión de segundos, pero su segundo error terminó en el autogol que evitó el triunfo de su equipo.

En la recta final, Sergio Barreto recibió doble tarjeta amarilla, se fue expulsado y dejó a los Tuzos con uno menos, pero ya quedaban pocos minutos en el cronómetro.

El FC Juárez y el Pachuca se repartieron un punto y sueñan todavía con la Liguilla directa.