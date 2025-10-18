Santos Laguna da un sorpresivo golpe; despierta y hunde a León con dos goles

El rugido de “La Fiera” se apagó. Al capitán colombiano, James Rodríguez, no le quedó nada más que bajar la mirada: Leon sufrió una estruendosa derrota (2-0) ante Santos Laguna, alejándose aún más de la zona de Play-In del Apertura 2025.

Mientras la tarde caía en el Estadio Corona, “La Fiera” vivió su séptima caída en el actual certamen. Escenario contrario para “Los Guerreros”, puesto que por fin se reencontraron con el triunfo. Después de hundirse ante los “Rayados” de Monterrey y las “Águilas” del América, la estrategia por fin les sonrió con una cuarta victoria en el torneo.

La Comarca Lagunera tardó, pero en el 29', Bruno Amione desafió los pronósticos: anotó de cabeza y le dio su primer gol a la escuadra coahuilense. Uno de dos, puesto que el futbolista argentino reapareció en el 59' para firmar un doblete que sepultó a León.

El trabajo conjunto de Amione y del guardameta Carlos Acevedo fue clave para callar a “La Fiera”. Y es que, a lo largo del partido, Acevedo le puso un alto a cuatro tiros que bien pudieron cambiar el resultado del duelo, correspondiente a la treceava fecha del certamen.

Esto permitió que “Los Guerreros” se alejaran de los más profundo de la tabla. No solamente escalaron posiciones, también le metieron el pie a los esmeraldas, hundiéndolos en lo que se entrevé como una temporada para el olvido.

En la próxima fecha del torneo, León visitará a los rojinegros de Atlas en el Estadio Jalisco. Mientras que, con el ánimo en alto, Santos Laguna saltará a la cancha del Estadio El Encanto para enfrentar a los “Cañoneros” de Mazatlán.

