Pumas deja escapar la victoria ante Monterrey y ya suma cinco partidos sin poder ganar

A pesar de que demostraron cierta mejoría, los Pumas empataron (1-1) con el Monterrey en el estadio BBVA y alargaron su racha sin poder ganar a cinco juegos en fila. Lo intentaron, pero volvieron a fallar frente a la portería rival.

El equipo de Efraín Juárez no pudo con los Rayados, aunque, por momentos, les jugó al tú por tú. La garra auriazul salió a relucir ante uno de los clubes más poderos del futbol mexicano.

El Club Universidad Nacional ya suma 12 años sin poder ganarle al Monterrey en su propia casa en duelos de Liga MX; 11 derrotas y tres empates son el saldo negativo en sus últimas visitas a territorio regiomontano.

No obstante, por el mal momento que vive y por tratarse de una aduana sumamente complicada, el punto es más que valioso para el conjunto universitario.

En el minuto 32, las alarmas se encendieron. José Juan Macías tuvo que ser sustituido y abandonó el terreno de juego en camilla por una lesión.

La sorpresa llegó antes de que terminara el primer tiempo y la ilusión auriazul inundó el Gigante de Acero. Aunque fuera por unos cuantos minutos.

Alan Medina abrió el marcador (42') con una estupenda anotación. El extremo mexicano aprovechó la tibieza de Sergio Ramos, le ganó el balón y definió de primera intención al poste contrario de Santiago Mele, quien únicamente se estiró al máximo para hacer más bella la postal.

Sin embargo, al equipo de Efraín Juárez le volvió a pasar factura el tema de no saber conversar la ventaja en el marcador. La felicidad universitaria fue efímera.

Rubén Duarte, quien regresó a la titularidad tras “comer” banca durante varias jornadas, cometió un error infantil y derribó a Sergio Ramos dentro de su propia área.

En primera instancia, el árbitro central, Víctor Cáceres, no señaló la pena máxima, pero el VAR intervino y, luego de revisar la acción en el monitor, decidió cambiar su decisión.

El propio defensa central español fue el encargado de cobrar el penalti y no falló (45'+8'). Con la jerarquía que lo caracteriza, el capitán de Rayados mandó el esférico al fondo de las redes con una gran definición e hizo estallar a la afición albiazul. Ni Keylor Navas fue capaz de detener el disparo de su excompañero en el Real Madrid.

Los Pumas lo intentaron, pero se quedaron cortos ante unos Rayados que sorprendieron con el pobre futbol que desempeño. Sumaron un punto que les permite seguir soñando con el Play-In.