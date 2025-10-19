Liga MX: Monterrey vs Pumas – EN VIVO – Jornada 13 - Apertura 2025

Monterrey y Pumas protagonizan uno de los duelos más interesantes de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Rayados reciben a los Felinos en el estadio BBVA, con el objetivo de hundirlos más en la crisis por la que atraviesan.

La Pandilla y los Universitarios viven realidades completamente distintas en el actual torneo.

El equipo de Domenec Torrent se encuentra luchando por la cima de la tabla general, por lo que necesita sumar una nueva victoria para estar más cerca del superlíder Toluca y para asegurar, de una vez por todas, su boleto directo a la Liguilla de manera directa.

El conjunto regiomontano llega a este compromiso luego de apenas sumar un triunfo en sus últimos cuatro encuentros, así que deberá quedarse con las tres unidades en casa para no rezagarse en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, los Pumas de Efraín Juárez atraviesan por una crisis de la cual necesitan salir de manera urgente.

El Club Universidad Nacional acumula tres descalabros sucesivos, donde ha recibido nueve goles y únicamente ha podido marcar tres.

Además, no saben lo que significa ganar desde el 12 de septiembre, cuando derrotaron (1-4) al Mazatlán FC en el estadio El Encanto.

El mal momento por lo que atraviesan no les permite ni siquiera estar entre los 10 primeros lugares de la tabla, es decir, no estarían avanzando al Play-In.

De esta manera, el triunfo para los auriazules es una obligación porque podrían hundirse más en la clasificación y, prácticamente, despedirse del Apertura 2025.

Sin embargo, los Pumas se enfrentarán a uno de los equipos que han implantado una paternidad sobre ellos en los últimos años.

De las última nueve veces que se han visto las caras con los Rayados, en duelos de Liga MX, no han podio sumar ni un solo triunfo, con saldo de siete derrotas y dos empates.

La última victoria del equipo universitario sobre La Pandilla se dio hace tres años y medio cuando la vencieron (2-0) en el Olímpico Universitario.

En Monterrey, el Club Universidad Nacional no derrota a los Rayados desde el Apertura 2013, con 13 visitas al hilo sin poder quedarse con los tres puntos.

Sigue aquí el minuto a minuto del Monterrey vs Pumas

