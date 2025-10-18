Pumas tiene una compleja misión en su visita a los Rayados de Monterrey

Es ahora o nunca para los Pumas de Efraín Juárez, que se enfrentan esta noche al Monterrey con la única obligación de ganar para no perder sus esperanzas de clasificar al Play-In.

El equipo auriazul visita a los Rayados en el estadio BBVA, con el objetivo de regresar a la senda del triunfo en el Apertura 2025, donde ya suma cuatro partidos consecutivos sin poder ganar. Con tres derrotas (FC Juárez, América y Chivas) y un empate (Tigres), los universitarios se meten al Gigante de Acero, una de las aduanas más complicadas del futbol mexicano.

Los Rayados no saben lo que significa perder en el actual torneo jugando en su casa, luego de cinco juegos disputados como local, con saldo de cuatro victorias y un empate.

Además, los Pumas se enfrentan a uno de los equipos que, recientemente, han impuesto una marcada hegemonía sobre ellos. El Club Universidad Nacional suma nueve partidos en fila sin poder derrotar al Monterrey en duelos de Liga MX, con siete descalabros y sólo dos empates; su último triunfo se dio en el Clausura 2022, es decir, hace tres años y medio.

La misión luce bastante complicada para el técnico Efraín Juárez y sus dirigidos, pero ya no tienen permitido seguir dejando escapar puntos, porque su clasificación a la Fiesta Grande pende de un hilo.