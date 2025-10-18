La Liga MX regresa tras unos días de inactividad por la Fecha FIFA, y para este sábado habrá una amplia cartelera de juegos, donde Chivas recibe en el Akron al Mazatlán para disputar la Jornada 13 del Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado llega con la mira puesta en conseguir su cuarto triunfo de manera consecutiva para seguir a la alza e ir acercándose a los puestos de liguilla directa, o buscar amarrar lo antes posible un lugar en el Play In.

En su último duelo de la liga mexicana, el cuadro de Gabriel Milito se impuso de manera dramática 2-1 a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Con esta victoria, los rojiblancos llegaron a 17 unidades para instalarse en la novena posición de la clasificación.

Además, durante el parón de selecciones, enfrentaron al América en un amistoso en Estados Unidos, el cual terminó 1-1.

Los mazatlecos también arriban a este duelo tras una importante victoria de 2-1 sobre el Atlético de San Luis, la cual les sirve para seguir con sus aspiraciones de poder meterse al Play-In.

De momento, el Mazatlán marcha en el lugar 14 de la clasificación con 11 unidades, por lo que una victoria podría hacerlos escalar peldaños en la tabla.

¿A qué hora y dónde ver el Chivas vs Mazatlán?