Más Información
México se mantiene encima de Estados Unidos en el ranking de la FIFA: así luce el top 20 de las mejores selecciones
Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 13 del Apertura 2025, HOY, sábado 18 de octubre
Pirata Morgan prepara el camino para que sus herederos den continuidad a su legado en la lucha libre
Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 13 del torneo Apertura 2025, con la particularidad de que no habrá partidos este domingo y por ende, todos los partidos pendientes se llevarán a cabo este sábado, incluido el Clásico Joven entre Cruz Azul y América.
No hay dudas que el choque entre los grandes capitalinos en el estadio Olímpico se lleva los reflectores, pero hay otros partidos atractivos como el choque entre Monterrey y Pumas en el Gigante de Acero.
Lee también En la Selección Mexicana Sub-17, creen que la ausencia de Gilberto Mora no les afectará en el Mundial
Afortunadamente para los amantes del futbol, tres de los seis partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta, incluido el Clásico Joven.
A continuación, les presentamos los detalles de cada encuentro para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.
Lee también Cruz Azul, el equipo más "beneficiado" con penaltis en la Liga MX
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE ESTE SÁBADO EN LA LIGA MX?
Santos Laguna vs León
- Hora: 17:00 hrs
- Transmisión: ViX
Juárez vs Pachuca
- Hora: 17:00 hrs
- Transmisión: FOX y CalienteTV
Toluca vs Querétaro
- Hora: 17:00 hrs
- Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV
Rayados de Monterrey vs Pumas
- Hora: 19:00 hrs
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Chivas vs Mazatlán
- Hora: 19:07 hrs
- Transmisión: Prime Video
Cruz Azul vs América
- Hora: 21:05 hrs
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Lee también André Jardine pone punto final sobre cuál es el Clásico más importante para el América
Noticias según tus intereses
[Publicidad]