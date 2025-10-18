Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 13 del Apertura 2025, HOY, sábado 18 de octubre

Más Información

Este sábado continúa la actividad de la con la jornada 13 del torneo Apertura 2025, con la particularidad de que no habrá partidos este domingo y por ende, todos los partidos pendientes se llevarán a cabo este sábado, incluido el Clásico Joven entre Cruz Azul y América.

No hay dudas que el choque entre los grandes capitalinos en el estadio Olímpico se lleva los reflectores, pero hay otros partidos atractivos como el choque entre Monterrey y Pumas en el Gigante de Acero.

Afortunadamente para los amantes del futbol, tres de los seis partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta, incluido el Clásico Joven.

A continuación, les presentamos los detalles de cada encuentro para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS DE ESTE SÁBADO EN LA LIGA MX?

Santos Laguna vs León

  • Hora: 17:00 hrs
  • Transmisión: ViX

Juárez vs Pachuca

  • Hora: 17:00 hrs
  • Transmisión: FOX y CalienteTV

Toluca vs Querétaro

  • Hora: 17:00 hrs
  • Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV

Rayados de Monterrey vs Pumas

  • Hora: 19:00 hrs
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Chivas vs Mazatlán

  • Hora: 19:07 hrs
  • Transmisión: Prime Video

Cruz Azul vs América

  • Hora: 21:05 hrs
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

