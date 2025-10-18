David Faitelson revela cuál es el clásico más importante para América; rechaza al resto porque "no están a la altura"

Ni Chivas, ni Pumas, están a la altura de protagonizar un clásico del balompié mexicano con las “Águilas” del América. En realidad, el único equipo que representa una rivalidad importante para los azulcremas es “La Máquina” de Cruz Azul. Así lo aseguró el periodista deportivo, David Faitelson.

Al menos, en el presente.

“Listos para un nuevo episodio del 'gran clásico' del futbol mexicano porque, para ser sinceros, ni Chivas ni Pumas han estado en la última época a la altura para ser rivales importantes del América en la lucha por el título. Y Cruz Azul sí”, escribió en su cuenta de X.

Las palabras de Faitelson se dieron a propósito del Clásico Joven que, esta noche, encenderá al estadio Ciudad de los Deportes. Un duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, donde ambas escuadras se verán las caras después de la semifinal que —hace unos meses— culminó con la eliminación de los cementeros en el Clausura 2025.

A propósito de la postura de David Faitelson, el estratega André Jardine también fue cuestionado sobre cuál es el clásico más importante para América. Y aunque, sin decirlo explícitamente, dejó entrever que la rivalidad ante Chivas es la más significativa, reconoció que la competencia con Cruz Azul es de las más atractivas.

“Es el rival que más nos cruzamos en instancias decisivas. Es un rival por el que tenemos mucho respeto, sabemos el grupo que tiene y un gran entrenador. Otra vez más por el desarrollo del torneo todo indica que estaremos en instancias finales. Tengo un respeto por Cruz Azul como lo tengo por Chivas o por Pumas”, aseveró Jardine en conferencia de prensa.

El nuevo capítulo del Clásico Joven se decidirá más tarde, una vez que la noche caiga en el estadio Ciudad de los Deportes.

Lee también André Jardine pone punto final sobre cuál es el Clásico más importante para el América

Nicolás Larcamón y André Jardine en el Apertura 2025 con Cruz Azul y América, respectivamente - Fotos: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Clásico Joven?

Sábado, 18 de octubre

Cruz Azul vs América | 21:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Lee también André Jardine alza la voz y pide a los directivos “tener sensibilidad”; el DT del América se siente perjudicado