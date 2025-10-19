Más Información

Alexis Vega sorprende a todos con su golazo en el Toluca vs Querétaro

Alexis Vega sorprende a todos con su golazo en el Toluca vs Querétaro

Liga MX: Chivas vs Mazatlán FC – EN VIVO – Jornada 13 - Apertura 2025

Liga MX: Chivas vs Mazatlán FC – EN VIVO – Jornada 13 - Apertura 2025

Liga MX: Monterrey vs Pumas – EN VIVO – Jornada 13 - Apertura 2025

Liga MX: Monterrey vs Pumas – EN VIVO – Jornada 13 - Apertura 2025

Isaac del Toro se roba los reflectores en el Critérium Internacional de La Nucía; enfrenta a los mejores del ciclismo

Isaac del Toro se roba los reflectores en el Critérium Internacional de La Nucía; enfrenta a los mejores del ciclismo

Liga MX: FC Juárez vs Pachuca – EN VIVO – Jornada 13 - Apertura 2025

Liga MX: FC Juárez vs Pachuca – EN VIVO – Jornada 13 - Apertura 2025

Chivas y Mazatlán FC se ven las caras en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, sobre la cancha del estadio Akron.

El Rebaño recibe a los Cañoneros, con el objetivo de quedarse con la victoria para afianzarse en la zona del Play-In.

Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs Mazatlán FC

Universal Deportes 06:33 PM

Liga MX: Chivas vs Mazatlán FC – EN VIVO – Jornada 13 - Apertura 2025

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS