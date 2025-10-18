Las Chivas tienen una gran oportunidad para hilar victorias

Después del parón por la Fecha FIFA que dejó a México con más dudas que certezas contra Colombia y Ecuador rumbo al Mundial 2026, Chivas recibe a Mazatlán en un momento que luce perfecto para que el Rebaño Sagrado extienda su racha ganadora y sueñe con la Liguilla.

Mientras los Cañoneros llegan al duelo con el agua al cuello, urgidos de puntos, el equipo de Gabriel Milito lo hace con el viento en popa.

Y es que antes del interludio internacional, los rojiblancos hilaron tres victorias —algo que no lograban desde mayo de 2024—, con un 3-1 sobre Necaxa, un sólido 2-0 a Puebla y un 2-1 en CU contra Pumas. Con 17 puntos (cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas), el chiverío ilusiona.

Milito podría alinear a sus mejores hombres disponibles para cazar los tres puntos. Pero ojo, debe dosificar esfuerzos, como en el caso de Luis Romo, quien viene fresco de la Selección Mexicana, y Armando González, quien se recupera de un golpe en el ojo izquierdo. ¿Las alternativas en el ataque? Alan Pulido, Teun Wilke, o Javier Hernández, quien regresa con el ego inflado tras clavar su primer gol al América en un amistoso, lo que podría ser el empujón anímico que necesita para recuperar el protagonismo.