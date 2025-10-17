Carlos Cariño explica la decisión de no convocar a Gilberto Mora a la Selección Mexicana Sub-17

Más Información

La se encuentra a menos de tres semanas de comenzar su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2025, donde se enfrentará a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Sin embargo, el Tricolor, dirigido por Carlos Cariño, tendrá que afrontar el Mundial de la especialidad sin la nueva joya de nuestro balompié nacional: Gilberto Mora.

A pesar de la ausencia de Morita, el timonel tricolor considera que cuenta con una generación importante de jugadores que demostrará su valía y que no resentirá su baja.

“Evidentemente, ya vimos lo que ha hecho en la Selección Mayor y su calidad siempre la ha mostrado, [pero] hay un plantel extenso, con muy buena calidad y los chicos que están ahora van a representar [a México] de la mejor manera; seguramente, van a ver alguno que otro, en esta categoría, que va a mostrar esa calidad”, declaró.

Carlos Cariño explicó por qué se tomó la decisión de que Gilberto Mora no formara parte de la convocatoria del Tri Sub-17, a pesar de que se encontraba en el radar y tenía la opción de ser elegido.

“¡A quién no le gustaría tenerlo!, [pero] jugó la Copa Oro y después un Mundial Sub-20. Por los méritos que ha hecho y lo que ha demostrado, el niño tiene que estar en categorías más arriba”, compartió el exfutbolista.

Respecto al proceso de consolidación de "Morita", el director técnico de la Selección Mexicana Sub-17 pidió que le siga puliendo porque es un auténtico diamante en bruto.

“Hay que dejarlo seguir creciendo, que siga participando y que siga mejorando en todos los aspectos porque tenemos a uno de los mejoreres jugadores [en la actualidad]”, añadió Carlos Cariño.

Gilberto Mora. FOTO: @gil_morita
