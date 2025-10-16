Exjugador de la Selección Mexicana explota contra Christian Martinoli: "No mide el daño que hace"

Christian Martinoli se ha convertido, gracias a su estilo, en uno de los narradores más importantes de México, quien junto a Luis García y Jorge Campos ha estado durante los últimos años dándole voz a los juegos más importantes del Tricolor.

Uno de los capítulos más recordados es el de la eliminación en el torneo preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de 2008, en el que, frente a Haití, la escuadra comandada por Hugo Sánchez no pudo lograr avanzar a la justa.

Ese momento sigue fresco en la memoria de Santiago Fernández, exjugador de la Selección Mexicana, quien recientemente se lanzó contra Martinoli por la forma en la que le dio voz a ese fracaso, asegurando que afectó mucho su entorno personal y social.

"Creo que también hubo una irresponsabilidad grande de su parte, con el cómo lo hicieron, aprovechándose de ese momento, donde estás viendo que están fallando y parece ser una burla con comentarios que te marcan. Yo creo que —es una frase muy famosa— que dice que un gran poder implica una gran responsabilidad", mencionó en entrevista con Antonio de Valdés.

Fernández, quien tuvo un paso por Toluca y Puebla y se vio en la necesidad de salir del país para seguir su trayectoria, abundó y recordó la frase que, en su opinión, afectó su desempeño y el de sus compañeros, quienes batallaron en el fútbol mexicano.

“Todavía hoy, a día de hoy, hay veces que la gente me dice en la calle: ‘¿De qué te vas a disfrazar?’. Yo creo que en ese momento no midieron todo el daño que podría haber después. Yo soy afortunado por la educación, el cariño y la familia que tengo, pero yo no sé mis compañeros; cada quien ha de haber vivido de una forma distinta, en función de sus circunstancias", finalizó.