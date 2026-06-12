El sol apenas comenzaba a calentar la mañana, pero el termómetro de la pasión futbolística ya marcaba niveles máximos. Este jueves, desde muy temprano el verde fue el color predominante en el país.

De Tijuana a Cancún, los mexicanos se dieron cita en plazas públicas, donde gobiernos municipales y estatales colocaron pantallas gigantes y organizaron eventos gratuitos, donde la promoción política no faltó.

Otros tantos se fueron a restaurantes para ver la inauguración de la Copa Mundial de Futbol y el partido de la Selección Mexicana contra la de Sudáfrica.

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El Fan Fest de Monterrey, sede mundialista, se transformó en una auténtica fiesta futbolera. Foto: Marcela Perales / EL UNIVERSAL

Guadalajara, sede mundialista, amaneció nublada y silenciosa, sin la estridencia del trajín cotidiano, como si estuviera a la expectativa.

Desde temprano las calles que llevan al centro tapatío se llenaron de aficionados al futbol que buscaban alcanzar un sitio en el Fan Fest.

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En Monterrey, la otra sede de la justa deportiva, familias completas, grupos de amigos, parejas, turistas nacionales y extranjeros también se volcaron al Fan Fest y lograron que el recinto se transformara en una auténtica fiesta futbolera.

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Trabajadores se dieron unos minutos para disfrutar del partido en la pantalla que fue colocada en el centro de Tijuana. Foto: Aimee Melo / EL UNIVERSAL

En Tabasco, minutos después de las 11:00 horas, se abrieron las puertas del Estadio Centenario, permitiendo el ingreso de miles de aficionados que hacían fila pacientemente desde horas antes.

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El flujo humano inundó rápidamente las gradas de la casa del béisbol tabasqueño, reconvertida en el epicentro del fútbol del estado. Cada persona buscaba el mejor ángulo visual, el asiento perfecto frente a la inmensa pantalla.

En La Paz, Baja California Sur, poco antes de las 11 de la mañana turistas y residentes llegaron a los restaurantes y bares del malecón.

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En Cancún, pese a la lluvia muchos aficionados disfrutaron el encuentro México contra Sudáfrica, algunos con más angustia que otros. Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL

Por las calles aledañas, neverías, tiendas de ropa, comercios de recuerdos y otros negocios mantenían encendidos los televisores.

Mientras, en Ciudad Juárez la concentración fue en la Plaza de la Mexicanidad así como en el Estadio 8 de Diciembre, y en San Luis Potosí, se dieron cita en el Estadio Libertad Financiera.

La pasión por el futbol también se apoderó de Hermosillo, Sonora, donde negocios, dependencias públicas y diversos espacios habilitaron pantallas para que trabajadores, familias y aficionados pudieran seguir el partido inaugural de la Selección Mexicana.

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En la ciudad de Villahermosa cientos de personas vieron la inauguración del Mundial y el primer partido de México en el Estadio Centenario. Foto: Leobardo Pérez / EL UNIVERSAL

Aquí fueron pocos los restaurantes que optaron por transmitir el partido debido a la advertencia sobre posibles sanciones económicas por el uso no autorizado de los derechos de transmisión.

Pausa de 90 minutos

En punto de las 13 horas del jueves 11 de junio inició el partido y en las labores cotidianas se hizo pausa.

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En La Paz, Baja California Sur, algunos trabajadores de la construcción que laboran en remodelaciones de hoteles y restaurantes seguían el partido desde teléfonos celulares colocados entre herramientas y materiales de trabajo.

En Tijuana, la gente se concentró en el centro para ver el partido mundialista en la pantalla gigante colocada por el gobierno local. Aficionados, turistas y trabajadores de la construcción se unieron al festejo.

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En Cancún, la lluvia ahuyentó a algunos que se dieron cita en el Malecón Tajamar, pero el grueso de la afición se mantuvo apoyando al seleccionado mexicano.

Entonces cayó el primer gol, Julián Quiñones hizo historia sobre el minuto nueve del primer tiempo, con lo que vibró el Estadio Ciudad de México y el resto del país.

La esperanza era que la oncena de Javier Aguirre sacara de este cotejo ante Sudáfrica un marcador holgado, pero la victoria mexicana, con dos tantos, fue suficiente para que la celebración continuara.

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En Hermosillo, los aficionados se congregaron en el cruce de los boulevares Luis Encinas y Rosales, frente al Museo de la Universidad de Sonora, donde celebraron el triunfo mexicano entre gritos, banderas y cánticos.

En León, Guanajuato, la gente se fue a celebrar el triunfo en el Arco de la Calzada; mientras que en Oaxaca el punto de festejo fue la fuente de las Ocho Regiones.

En Guadalajara, la victoria arrastró a muchos hasta la Glorieta de La Minerva, otros prefirieron permanecer en los bares, donde comenzó la música en vivo; muchos más se dirigieron al centro de la ciudad para entrar al Fan Fest, seguir ahí la celebración y ver ahí el juego entre Corea y Chequia.

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Proselitismo y futbol

En Tlaxcala, la fiesta fue aprovechada para una propaganda política disfrazada de apoyo tricolor.

A los asistentes a la trasmisión del partido en la explanada del Palacio de Gobierno les regalaron camisetas verdes, todas con el nombre de Alfonso en la espalda y los números 20 y 27. El nombre es alusivo al alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, quien aspira a la candidatura de Morena para competir por la gubernatura de Tlaxcala en 2027.

“Los políticos ya ni el Mundial respetan, lo politizan a pesar de que es un evento deportivo que debería estar libre de política”, dijo uno de los espectadores.