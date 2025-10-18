Cruz Azul vs América: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Joven de la Liga MX, HOY, sábado 18 de octubre

Las Águilas del América quieren mantenerse en la parte alta de la clasificación y esta noche tienen una complicada visita al estadio Olímpico Universitario para enfrentar a Cruz Azul.

Los azulcrema llegan a este compromiso con cuatro partidos sin conocer la derrota; tres victorias en fila y enfrentan a La Máquina Celeste que quiere romper un récord de los Pumas en Ciudad Universitaria.

Por su parte, Cruz Azul llega con una racha de tres encuentros sin victoria, pero busca superar la marca de 22 partidos sin derrota en el estadio Olímpico Universitario; récord de los Pumas.

El Club Universidad y los de La Noria poseen la racha en Ciudad Universitaria de 22 encuentros sin caer ; hoy, los Celestes buscan hacer historia ante el acérrimo rival.

Los de Coapa llegan con 27 puntos y en la segunda posición, sólo debajo del Toluca, que lidera la clasificación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 28 unidades.

André Jardine tiene saldo favorable con las Águilas en los Clásicoos. FOTO: IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs América?

Cruz Azul necesita ganar para cortar su mala racha y retomar los puestos importantes de la clasificación. Ahora se encuentra en el quinto lugar con 25 puntos.

Te contamos todos los detalles sobre este Clásico Joven entre La Máquina y América que será transmitido mediante la televisión abierta.

Fecha: Sábado 18 de octubre

Horario: 21:05

Transmisión: Canal 5 y TUDN

También podrás seguir aquí en EL UNIVERSAL Deportes todas las acciones del partido e n nuestro Minuto a Minuto .

