GP de México: Max Verstappen cederá su asiento al joven Arvid Lindblad durante la Práctica 1

La afición mexicana no podrá ver a en acción durante la Práctica 1 del Gran Premio de México, a realizarse el viernes 24 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana. La afición que buscaba ver al piloto neerlandés arriba de su monoplaza deberá esperar hasta el sábado 25.

Verstappen, de 28 años, cederá el asiento de su RB21 de Red Bull al piloto de Fórmula 2, Arvid Lindblad de tan solo 18 años. Fue el mismo Helmut Marko, asesor de la escudería del toro rojo, quien confirmó la información previo la que será la décima edición del Gran Premio de México en esta tercera era.

Por reglamento las escuderías deben dejar que sus pilotos novatos participen en, al menos, dos sesiones de entrenamiento durante la temporada. El equipo austriaco eligió al prodigio del Red Bull Junior Team, Arvid Lindblad, luego de que Ayumu Iwasa ocupara el asiento de Verstappen en Bahrein.

Esta será la segunda ocasión que Lindblad, de origen británico-sueco, vea acción en una sesión de entrenamiento. En el Gran Premio de Gran Bretaña — celebrado en el mítico circuito de Silverstone — el joven de 18 años sustituyó al nipón Yuki Tsunoda.

Verstappen, quien conoce a la perfección el Autódromo Hermanos Rodríguez, no verá afectada su preparación previo a la edición 2025 del GP de México. El neerlandés presume cinco triunfos en las nueve carreras que se ha disputado en territorio mexicano.

