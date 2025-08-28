Max Verstappen, contento de tener a Checo de regreso en la Fórmula 1; "Estoy muy féliz por él"

Max Verstappen dice que está feliz de ver a su excompañero mexicano Sergio Pérez de regreso para un "nuevo comienzo" en la Fórmula Uno y que su experiencia será un gran activo para el nuevo equipo Cadillac en 2026.

Cadillac eligió al dúo experimentado de Pérez y el expiloto de Mercedes Valtteri Bottas para unirse a la parrilla como el undécimo equipo el próximo año, aunque ninguno tiene un asiento de carrera en 2025.

“Cuando vi que salió la noticia, le envié un mensaje”, comentó Verstappen el jueves antes del Gran Premio de los Países Bajos. "Por supuesto, estoy muy feliz por él de que consiguió un asiento".

El cuatro veces campeón del mundo desestimó las sugerencias de que el decepcionante final de Pérez con Red Bull el año pasado —cuando fue descartado tras obtener malos resultados— podría seguir afectando al piloto mexicano cuando regrese a la F1.

A historic first step, surrounded by Checo’s home fans.



Mexico City, you were iconic 🇲🇽✨ pic.twitter.com/PMuhe6lG2s — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 28, 2025

Lee también: Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

"Ahora es un nuevo comienzo. No se trata de la mitad de una temporada. Eso no define lo que puedes hacer. Creo que él también lo toma con bastante facilidad. Algunas personas tal vez se preocupan un poco más por eso, pero para Checo (Pérez), es un nuevo comienzo", manifestó Verstappen.

"Estás emocionado —nuevos coches, coches completamente nuevos (bajo las regulaciones cambiadas de 2026) también. Ha demostrado muchas cosas grandiosas, incluso antes de llegar a Red Bull, y durante los tiempos en Red Bull. Así que simplemente entra allí, disfrútalo de nuevo y pásalo bien".

Lee también: Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

Pérez debutó en la F1 en 2011 y Verstappen dijo que sus años de experiencia en varios equipos y cambios de regulación serían "muy valiosos" para Cadillac.

Pérez comentó en un podcast en junio que le habían dicho que Red Bull lamentaba la decisión de dejarlo ir. Su reemplazo Liam Lawson duró solo dos carreras este año, luego entró Yuki Tsunoda, quien está en el puesto 18 en la clasificación con diez carreras por disputar.