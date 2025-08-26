Cadillac aprovecha el "efecto Checo Pérez"; aumentan miles de seguidores en redes sociales

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 no podía ser de otra forma que no fuera con el apoyo de millones de aficionados en México y el continente americano, mismos que expresaron su felicidad con mensajes de aliento al piloto tapatío en redes sociales.

El ingenio y la creatividad de los seguidores de Checo no tardó en llegar. Imágenes del tapatío junto a su nuevo compañero, Valtteri Bottas, fueron editadas con el nombre de 'Los Fabulosos Cadillacs", en referencia al grupo musical argentino que encaja a la perfección con la nueva dupla de pilotos.

El impacto en redes sociales, fue notorio para Cadillac.

We had to... 🤳 pic.twitter.com/X8Fssuuvxh — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Según la plataforma Social Blade, que maneja estadísticas de redes sociales, este lunes la cuenta de Cadillac F1 tenía un millón 21 mil 748 seguidores. Ahora, después del anuncio oficial de Checo Pérez, tiene un millón 741 mil 979 seguidores, un crecimiento de 700 mil seguidores en un mismo día.

En la foto que compartió Cadillac en X, antes Twitter, que muestra a Bottas y a Checo, la publicación superó el millón 900 de visualizaciones, con 11 mil reposteos y 131 mil 'likes'.

Otra publicación, la primera donde anuncian a la nueva dupla de pilotos de la escudería americana a través de un comunicado, sorprende con mil comentarios, 27 mil reposteos, 134 mil 'likes' y 3,9 millones de visualizaciones.

