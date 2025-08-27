Los cuatro años que Sergio 'Checo' Pérez fue piloto de Red Bull fueron marcados por momentos gloriosos y otros donde tuvo que enfrentar distintas adversidades que derivaron en su polémica despedida del equipo austríaco.

Sin embargo, en su presentación como piloto de Cadillac en Ciudad de México, Checo evitó hablar mal sobre la escudería con sede en Milton Keynes.

Sobre el presente irregular que viven, aseguró que “no necesito decir nada, los resultados hablan por sí solos. Hoy en día tiene mucho más valor lo que hice cuando estábamos ahí. No me sorprendió, sabía que iba a pasar".

Lee también Checo Pérez tiene como compañero a un vikingo con corazón mexicano; Valtteri Bottas ama los tacos

Checo Pérez durante su conferencia en Ciudad de México. FOTO: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Esta temporada, Red Bull resintió su salida y no logró llenar los zapatos que dejó el piloto mexicano ni con Liam Lawson ni con Yuki Tsunoda. Actualmente, ocupan el cuarto lugar en el campeonato mundial de constructores y Max Verstappen observa la crisis desde el tercer lugar del campeonato de pilotos.

"Sabía los problemas que había en problemas de adaptación. Sabía que es un auto muy difícil de manejar y te estás adaptando al estilo de manejo de Max (Verstappen). En vez de evolucionar, te estás adaptando. Sabía que iba a pasar y ahí están los resultados", reconoció Pérez.

En 14 años en la Fórmula Uno, Checo obtuvo seis victorias, 39 podios, un subcampeonato mundial en 2023 y dos campeonatos de constructores. Como piloto de Red Bull, ganó cinco de esas carreras, por lo que reconoció también que siempre tendrán un lugar especial en su corazón.

“Lo di todo hasta la última vuelta, a pesar de todas las circunstancias que tuve, todas las críticas del equipo, yo nunca hablaré mal del equipo, con eso es con lo que me quedo de mi último año”, concluyó.

Lee también Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y el internet ESTALLÓ; los MEMES le dieron la bienvenida a Cadillac