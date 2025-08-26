Checo Pérez tiene como compañero a un vikingo con corazón mexicano; Valtteri Bottas ama los tacos

Sentado en la banqueta, frente a la famosa taquería "El Califa de León", esa que fue distinguida con una estrella Michelín, Valtteri Viktor Bottas (Nastola, Finlandia, 28 de agosto de 1989) se ganó el corazón de la afición mexicana por la manera en la que disfrutó el taco que le fue preparado en el lugar.

El nuevo coequipero de Checo Pérez en Cadillac es un vikingo con corazón tricolor, amante de la comida mexicana, sobre todo del picante, pero también del rock y de las mujeres que practican deportes a nivel profesional.

Esa imagen que regaló previo a la edición 2024 del Gran Premio de México aumentó su popularidad en un país que le gusta mucho, al grado de que suele pasar buena parte de sus vacaciones en Los Cabos.

Nació en Escandinavia, pero su alma es cálida, por lo que gusta de las playas y el inigualable sabor de la comida mexicana.

"Michelín Star Taco Tuesday" posteó aquella vez, para explicar lo mucho que le gustó aquel taco, aunque no es lo único que le agrada de la gastronomía tricolor.

La carrera que la Fórmula Uno lleva a cabo en la Ciudad de México suele efectuarse el último fin de semana de octubre o el primero de noviembre, por lo que Bottas ha mostrado su gusto por el tradicional pan de muerto, y ni qué decir de la cerveza, la cual suele consumir en caguama.

Destacada carrera en la Fórmula Uno

El nuevo compañero de Checo Pérez es un piloto con amplia trayectoria en la Fórmula Uno. Cadillac será su quinta escudería, después de Williams, Mercedes, Alfa Romeo y Sauber.

Sus mejores años llegaron con Mercedes, dónde fue subcampeón del mundo en 2019 y 2020, además de tercer lugar en 2017 y 2021.

El finlandés ocupa el puesto número 31 en la lista histórica de más victorias dentro de la Fórmula Uno, con 10, mientras que es décimo en la clasificación de mayor número de visitas al podio, con 67, por lo que Checo tendrá a su lado a un volante tan experimentado como él.

Su primera oportunidad en la Fórmula Uno llegó en 2013, con Williams, dónde no tardó mucho en mostrar su talento para ganarse un sitio en la parrilla de la máxima categoría.

El rock y el ciclismo, sus otras pasiones

Además del automovilismo y la comida mexicana, Bottas es amante del rock, en especial en su versión punk. Su banda favorita es The Offspring.

El ciclismo es una disciplina que también práctica con frecuencia. De hecho, el año pasado participó en el Campeonato Mundial, donde tuvo una participación discreta.

Las atletas mandan en su corazón

En el plano amoroso, en 2010 comenzó una relación con la nadadora olímpica de su país Emilia Pikkarainen. Seis años después se casaron en Helsinki, pero todo terminó y firmaron el divorcio en 2019, debido a que "no hay compatibilidad en nuestras carreras"

Su actual pareja es la ciclista australiana Tiffany Cromwell, a quien le une el amor por ese deporte.