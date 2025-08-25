Los Diablos Rojos del México cubrirán los gastos médicos del menor golpeado en su estadio; se encuentra consciente y con buen ánimo

Los Diablos Rojos del México han dado a conocer nueva información sobre el estado de salud del pequeño Simón Falah-Assadi Martínez, el niño de 9 años que fue golpeado por una pelota de béisbol en el estadio Alfredo Harp Helú.

Luego de momentos de incertidumbre sobre la forma de apoyo de la novena escarlata, el equipo de la Liga Mexicana de Béisbol compartió buenas noticias para la familia, al confirmar que se hará responsable de los gastos médicos.

Mediante un comunicado en la cuenta oficial del inmueble capitalino, se informó que, por parte de la aseguradora titular de Responsabilidad Social, la familia contará con apoyo en la intervención y tratamiento para su recuperación.

"De esta manera, a nombre de Diablos Rojos del México y del Estadio Alfredo Harp Helú, confirmamos nuestro compromiso para que la familia Assadi pueda estar dedicada al cien por ciento a la recuperación de Simón", se puede leer, agregando que se reaccionó de manera inmediata tras el impacto.

En el mismo texto se estableció que el menor ha tenido una evolución favorable, y gracias a una comunicación directa con su padre, se conoció que se encuentra consciente y de buen ánimo.

"Esta mañana, en comunicación con el padre de Simón, sabemos que está consciente y de buen ánimo. Reconocemos ampliamente la fuerza de Simón para salir adelante, aunque su recuperación aún tomará tiempo".