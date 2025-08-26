Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 y el internet ESTALLÓ; los MEMES le dieron la bienvenida a Cadillac

La espera para todos los aficionados mexicanos del automovilismo terminó, luego de no poder ver a Checo Pérez en el máximo circuito en esta temporada, se anunció que el piloto está de vuelta para el próximo año, ahora con Cadillac.

La escudería confirmó la presencia de Checo para la campaña 2026, este martes 26 de agosto por la mañana, al igual que la de Valtteri Bottas.

Como era de esperar, la creatividad de los mexicanos en redes sociales llegó de inmediato, e invadieron las redes sociales con imágenes sarcásticas y llenas de emoción por la vuelta del tapatío.

Lee también Conoce todo sobre Cadillac; la nueva escudería del mexicano Checo Pérez en F1

La mayoría de los usuarios mostraron su entusiasmo ante la llegada de Checo a este nuevo equipo en el circuito del automovilismo, y ya ansían verlo correr por primera vez en mucho tiempo.

La última vez que el piloto mexicano corrió en una pista de la F1 fue en el Gran Premio de Abu Dabi, el domingo 8 de diciembre de 2024, con la escudería Red Bull.

Ahora, todos los seguidores del automovilismo estarán expectantes para cuando Checo vuelta a pisar el acelerador con el traje de Cadillac.

Lee también Checo Pérez ya tiene mercancía de su nuevo equipo; Tepito pone a la venta chamarras de Cadillac

SERGIO PÉREZ ESTARÁ DE VUELTA EN LA F1



CHECO VOLVERÁ 😭 pic.twitter.com/C5ZhiGnLHF — Joss ᡣ𐭩 (@Josswknd) August 26, 2025

La noticia generó memes y comentarios en redes debido a la confusión con Los Fabulosos Cadillacs, la legendaria banda argentina de rock. Foto: Captura de pantalla en X

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

La afición mostró su alegría por el regreso de Checo Pérez. FOTO: ESPECIAL

El wey de tepito que comenzó a vender mercancía de Checo Pérez en Cadillac desde hace tres meses, aún sin anuncio oficial. pic.twitter.com/EYlrtW2WtF — Alejo Valdivia (@AlexValdv) August 26, 2025

checo: ¿se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?



yo en corto pic.twitter.com/LqsbPwP8SY — mafer lvs 𐔌՞. lu .՞𐦯 (@schecopitstop) August 26, 2025