Más Información

Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO carrera de F1

Gran Premio de México 2025: Horario y transmisión para ver EN VIVO carrera de F1

Charlyn Corral sigue haciendo historia y rompe récord de goles en la Liga MX Femenil

Charlyn Corral sigue haciendo historia y rompe récord de goles en la Liga MX Femenil

WWE: El mexicano Dragon Lee conquista el Campeonato Mundial de Parejas junto a AJ Styles

WWE: El mexicano Dragon Lee conquista el Campeonato Mundial de Parejas junto a AJ Styles

NFL: Los Eagles traen del retiro a exdefensivo ganador de dos Super Bowls con la organización

NFL: Los Eagles traen del retiro a exdefensivo ganador de dos Super Bowls con la organización

Pumas: ¿Qué fue de Rodrigo Parra? El juvenil que se equivocó en las dos primeras jornadas del Apertura 2025

Pumas: ¿Qué fue de Rodrigo Parra? El juvenil que se equivocó en las dos primeras jornadas del Apertura 2025

Es cuestión de horas para que los motores rujan en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se correrá el

A diferencia del año pasado, los aficionados no podrán ver en acción a Sergio Pérez, ya que el mexicano no forma parte de la parrilla desde el arranque de la temporada al ser desvinculado de Red Bull Racing. Sin embargo, la afición tiene grandes razones para disfrutar este fin de semana.

La F1 cumple 10 años en México desde su regreso en 2015, razón por la que se espera una gran fiesta durante los tres días de competencia en el templo de la velocidad de la CDMX.

Lee también:

Pese a la ausencia de Checo como competidor, los seguidores de la categoría reina podrán disfrutar de este magno evento, el cual llega en un gran punto de la temporada tras lo sucedido en el Circuito de las Américas.

El fin de semana pasado se vivieron grandes emociones en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Max Verstappen dominó el complicado trazado del circuito ubicado en Austin, Texas. De igual forma, el neerlandés se puso a 40 puntos del liderato del Mundial de Pilotos.

Verstappen conquistó las dos pole positions disponibles en esta sede, así como las dos victorias. La suma de puntos fue de 32, por lo que se acerca peligrosamente a Lando Norris (segundo del campeonato), y al líder Oscar Piastri.

Lee también:

Los pilotos de McLaren tuvieron un pésimo sábado al quedar fuera de la sprint por un choque de Piastri con Hülkenberg en el que Norris salió afectado. Ambos se quedaron sin puntos en esa prueba.

En la carrera del domingo, el volante de Red Bull se alzó con el triunfo, seguido de Lando en segundo y de Charles Leclerc en la tercera posición. Por su parte, Oscar Piastri fue quinto y redujo su ventaja a 14 unidades.

Ahora, el campeonato de Fórmula 1 se traslada a la Ciudad de México, donde puede darse alguna sorpresa dependiendo de los resultados de los pilotos en competencia.

¿A qué hora y dónde ver el Gran Premio de México 2025?

Viernes 24 de octubre

  • Práctica 1 / 12:30 horas / Sky Sports y F1TV
  • Práctica 2 / 16:00 horas / Canal 5, Sky Sports y F1TV

Sábado 25 de octubre

  • Práctica 3 / 11:30 horas / Sky Sports y F1TV
  • Clasificación / 15:00 horas / Canal 5, Sky Sports y F1TV

Domingo 26 de octubre

  • Carrera / 14:00 horas / Canal 5, Sky Sports y F1TV

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS