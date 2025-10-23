Checo Pérez confía que Max Verstappen puede ganar el campeonato mundial de Fórmula 1

La lucha por el campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1 está al rojo vivo. A falta de cinco carreras para el final de la temporada, Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen compiten cada semana por la gloria.

Actualmente, Piastri ocupa el primer lugar con 346 puntos, producto de 7 triunfos y 14 podios; lo sigue Norris con 332 unidades, después de 5 victorias y 15 podios. Finalmente, el vigente campeón toma el tercer lugar con 306 puntos acompañado de 5 victorias y 10 podios.

Checo Pérez, excompañero del piloto neerlandés en Red Bull, se atrevió a dar su pronóstico de quién será el campeón y aprovechó para respaldar a Verstappen.

“Yo creo que Max tiene muy buenas posibilidades, sin dudas creo que es el piloto que más se lo merece”, declaró al final del evento “De la Pista a la Cancha”.

Cabe mencionar que el tetracampeón del mundo es también el máximo ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y después de conquistar el Circuito de las Américas, se realza como uno de los máximos favoritos a ganar este fin de semana en México. Si logra rebasar a los volantes de McLaren y conquista un nuevo campeonato de pilotos, igualaría al legendario Michael Schumacher con cinco títulos de forma consecutiva.

Además, Checo compartió lo importante que fue para él este año fuera de las pistas.

“Ha sido muy importante en la parte personal poder tener un tiempo fuera del deporte. Los últimos años fueron muy intensos y muy complicados en Red Bull así que me cayó increíble”, confesó.

Finalmente, tomó su llegada a Cadillac como “una lección de vida para todos, cuando se cierra alguna puerta piensas que es el fin de algo que tanto querías y después se te abre todo. Mientras des lo mejor de ti, siempre vienen mejores cosas”.