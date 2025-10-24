Alex Albon apuesta a que Williams sume puntos en el Gran Premio de México

El fin de semana del Gran Premio de México llegó y los 20 mejores pilotos, de las 10 escuderías élite en el mundo, tomarán el Autódromo Hermanos Rodríguez para enfrentarse a la altitud de la Ciudad de México, en busca de la victoria.

En Williams Racing, aunque no parten como favoritos, confían en sumar puntos en el histórico trazado de la Magdalena Mixiuhca, un circuito al que etiquetan como único.

Alex Albon, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes gracias a la colaboración de PUMA México, aseguró que “Carlos [Sainz, su coequipero] tiene mucha experiencia en este circuito y Williams también es muy bueno en México. Los últimos dos, tres años, tuvimos un auto muy rápido acá, así que espero que este fin de semana sea igual. Lo que buscamos es sumar puntos”.

Esta temporada, el piloto tailandés —nacido en Reino Unido— ha sumado 73 unidades, sin triunfos ni podios, y enfrenta al complejo circuito de la Ciudad de México con grandes expectativas.

“Este circuito es único, siempre es complicado para los neumáticos también; llevarlos a un buen lugar no siempre es fácil. En temas de manejo, es un circuito muy táctico, de velocidades bajas. La sección del estadio siempre es interesante. En términos de los autos, siempre batallan con la altitud, a los motores les cuesta respirar, pero es parte de lo que hace único al circuito, por la exigencia física que tenemos los pilotos, sientes la altitud”, agregó Albon, que aprovechó para destacar la importancia en el trabajo textil que tiene PUMA con sus deportistas.

“PUMA y Williams nos ayudan mucho. Mucha gente no ve el gran trabajo que hacen con nuestra indumentaria, producen cosas de gran calidad. Es una de las marcas con mayor entendimiento para hacer indumentaria atlética para sus pilotos”, confesó el asiático.

Finalmente, de cara al décimo aniversario del retorno del Gran Premio de México, Albon reconoció que “la clave es el optimismo. No tuvimos un gran domingo en Austin [la competencia más reciente], así que sería importante tenerlo aquí en México y hacer bien las cosas”.