Gran Premio de México: ¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez en transporte público o en auto?

Este viernes comienza la actividad del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez con las primeras prácticas libres, el primer encuentro de los mejores pilotos del mundo con el circuito de la Magdalena Mixhuca.

El décimo aniversario del Gran Premio trae consigo una gran expectativa por ver quién será el ganador de esta edición especial, que contará con el piloto mexicano Pato O’Ward como parte de la parrilla en la primera práctica libre del día.

Desde este viernes, el AHR espera a los amantes del automovilismo y aquí te contaremos las mejores formas de llegar al autódromo, ya sea en transporte público o en automóvil.

¿CÓMO LLEGAR AL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ EN TRANSPORTE PÚBLICO?

La forma más directa es a través de la Línea 9 del Metro, y descender en las estaciones Velódromo o Ciudad Deportiva, que te dejan enfrente de las puertas 6 y 7 del Autódromo. Otra opción es bajar en la estación Puebla, que conecta con la puerta 8.

Si decides tomar el Metrobús, tendrías que bajar en la estación Autódromo, correspondiente a la Línea 2, aunque podrías bajar en Upiicsa e Iztacalco, que quedan por las puertas 8, 12 y 13.

Otra opción es tomar la línea 2 del Trolebús, que tiene conexión con las estaciones Avenida Río Churubusco y Ciudad Deportiva.

¿CÓMO LLEGAR EN AUTO AL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ?

Considerando que no hay estacionamiento, tus opciones para irte en auto son tomar un taxi o un servicio de aplicación al Autódromo con dirección: Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.