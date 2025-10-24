Gran Premio de México: 25 puntos que pueden definir el título de pilotos de la Fórmula 1

La cita en el Hermanos Rodríguez tendría que ser de rutina para McLaren que, desde el arranque de la temporada, se alzó como el rival a vencer.

Y es que, en las primeras 15 (de 24 carreras totales en el serial), el equipo inglés se anotó 12 victorias.

Apenas en el mes de junio, Max Verstappen de Red Bull, todavía vigente campeón del mundo ya había dado por perdida la batalla en 2025, reconociendo la entonces fortaleza de McLaren.

Sin embargo, el llamado equipo papaya no gana una carrera desde hace cuatro Grandes Premios y ve cómo el neerlandés va creciendo en sus espejos, anotándose tres de cuatro victorias posibles en los más recientes GP, recortando la ventaja en el campeonato de pilotos que hace un par de meses era superior a los cien puntos.

Actualmente, Verstappen está a solo 40 unidades del australiano Oscar Piastri de McLaren, por lo que el Gran Premio de México se convierte en un fin de semana crucial, tanto para el australiano que busca su primera corona en F1, como para el tetracampeón que busca alcanzar la mítica quinta en Red Bull, la que lo pondría en el Olimpo de la máxima categoría.

El problema para McLaren radica en que, si Max domina este viernes en el Hermanos Rodriguez, avisará claramente que irá por la conquista del Gran Premio de México, en donde es el máximo ganador con cinco victorias.

En el hipotético escenario de que Max gane y los McLaren no sumen, se pondría a solo 15 puntos de igualar a Piastri, con todavía cuatro carreras por delante (Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, dos de ellas en formato Sprint Race, lo que significa todavía más puntos sobre la mesa).

Si, por el contrario, Piastri diera un golpe de autoridad y ganara en México, ampliaría su ventaja a 57 puntos sobre Max, pero si éste ganara y el australiano llegara segundo, la diferencia entre ambos seria de sólo 33 unidades, algo perfectamente alcanzable todavía para el de Red Bull en lo que resta del calendario.

McLaren busca irse con puntos importantes de México para liquidar el campeonato de pilotos a su favor lo más pronto posible, pero parece que el equipo liderado por Zak Brown está decidido a complicarse, en donde su auto (el MCL39) ya no luce dominante como antes.