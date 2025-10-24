Gran Premio de México: ¿Qué tan decisivas son las prácticas libres de los viernes?

Originalmente los fines de semana de Gran Premio se trataban de dos sesiones de calificación de una hora, la primera los viernes (después de una práctica de entrenamiento) y la segunda los sábados, con la celebración de la carrera los domingos.

En 1996, se eliminó la sesión de calificación de los viernes, dejando al sábado como el gran día para las pole position.

Fue en 2006 que se estableció el formato actual de tres sesiones de ensayos, las dos primeras los viernes y una los sábados previa a la calificación, el cual se modifica cuando hay carrera corta (Sprint Race), donde se practica y califica en el primer día de actividades.

En la última década del Gran Premio de México, los viernes ha sido en el 80% de los casos una clara señal de cómo vendrá el fin de semana en términos de clasificación y carrera.

Por ejemplo, en 2018, Verstappen dominó desde la primera práctica libre al igual que la segunda y tercera, para el domingo sellar lo que sería su segunda de cinco victorias hasta el momento en el Hermanos Rodriguez.

Algo parecido ocurrió en 2023, cuando el neerlandés de Red Bull lideró nuevamente las actividades de viernes y sábado para al domingo ganar.

Cosa contraria ocurrió en 2015 cuando ninguno de los tres protagonistas de la primera práctica (Max, Kvyat y Raikkonen) alcanzó el podio.

En 2024, Carlos Sainz, en Ferrari todavía, estuvo siempre entre los tres primeros más rápidos de las prácticas de los viernes para alcanzar la pole position al día siguiente y el domingo llevarse la carrera de punta a punta.

Igualmente, en 2022, Sergio “Checo” Pérez avisó desde el primer día de actividades que llegaría al podio y así sucedió, fue tercero en la primera práctica libre del viernes, posición que confirmó el domingo de carrera, para firmar su último de dos podios en el Hermanos Rodríguez.

Así que hay que poner mucha atención a las sesiones de este viernes en el Gran Premio de México porque seguramente estaremos viendo a los protagonistas del domingo.

¿Verstappen plantará desafío desde ya a los McLaren, o serán los Ferrari que finalmente hagan un soñado 1-2 para los tifosi con Leclerc y Hamilton (o viceversa)?

¿Carlos Sainz podrá revalidad su victoria del año pasado ahora bajo los colores de Williams? La incógnita está por descubrirse.