Gran Premio de México: Max Verstappen llega enrachado al Autódromo Hermanos Rodríguez

El monarca neerlandés, en plena lucha por su quinto título de Fórmula 1, reconoce que tanto él como Red Bull “necesitan ser perfectos” para asegurar la victoria y superar a sus rivales, los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

A pesar de haber reducido considerablemente la diferencia en puntos -de 104 a 40 en las últimas carreras-, el neerlandés sabe que la competencia no baja de intensidad.

Al llegar a la Ciudad de México para la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen reflexionó sobre su reciente rendimiento y los desafíos que enfrentará este fin de semana.

“Está claro que tuvimos una buena racha, sin duda lo he disfrutado mucho más así, y, por supuesto, intentaremos mantener ese buen ritmo”.

Sin embargo, insistió en la necesidad de ser contundentes: “Sabemos que necesitamos ser perfectos hasta el final para tener una oportunidad, pero no pasa nada. Simplemente intentamos disfrutarlo, hacerlo lo mejor posible y aprovecharlo al máximo. Al final, ya veremos dónde terminamos”.

Cuestionado sobre si ahora es el favorito para lograr su quinto título mundial, Verstappen confesó: “No lo sé. Todavía hay una gran diferencia con el liderato. No estamos demasiado estresados. Simplemente intentamos sacarle el máximo provecho hasta el final. ¡Si funciona, genial! Si no, podemos estar orgullosos de nuestra mejora”.

El piloto también se refirió a su historial en México, donde es el máximo ganador con cinco victorias, pero sabe que eso no le garantiza nada: “Sinceramente espero un fin de semana divertido. El público siempre ha sido increíble aquí, les encanta la F1, les apasiona de verdad. Y, por supuesto, en el estadio el ambiente es una locura. La pista es muy complicada, con muy poco agarre. Es muy difícil acertar. La clasificación siempre es muy intensa y es fácil cometer errores, así que tenemos que controlarlo todo y sacar el máximo partido”.

Finalmente, Verstappen es realista: “Sí, las últimas carreras han sido muy buenas, pero eso no garantiza que aquí vaya a ser igual de bien. Así que tenemos que esperar y ver qué podemos hacer”.

El mago neerlandés puede irse de México con una gran bolsa de puntos que para otros pilotos sería algo prácticamente imposible, pero Max ha dejado claro que es el mejor piloto de la parrilla.