Gran Premio de México: Horarios y canales para ver EN VIVO las Prácticas Libres, HOY, viernes 24 de octubre

Este viernes el Autódromo Hermanos Rodríguez escuchará los primeros rugidos de los motores de la Fórmula 1 con las prácticas libres del Gran Premio de México.

Después de un fin de semana emocionante en el Circuito de las Américas, la Ciudad de México va a acaparar los reflectores del mundo con el décimo aniversario del Gran Premio en el país.

A diferencia del año pasado, los aficionados no podrán ver en acción a Sergio Pérez, ya que el mexicano no forma parte de la parrilla desde el arranque de la temporada al ser desvinculado de Red Bull Racing.

Sin embargo, este viernes podrán ver a Pato O’Ward correr la primera práctica libre con McLaren.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan cuándo y dónde ver EN VIVO las primeras prácticas libres del Gran Premio de México.

¿A qué hora y dónde ver el Gran Premio de México 2025?

Viernes 24 de octubre