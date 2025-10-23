Clara Brugada asegura que el Gran Premio de México dejará una derrama económica de 20 mil mdp

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el Pabellón de la Formula 1 y aseguró una derrama económica de 20 mil millones de pesos una vez que terminen las actividades este fin de semana por el Gran Premio de México.

“Me comentaban que habrá casi 9 mil empleos solo para estos tres días, con miles de proveedores mexicanos y que habrá una derrama económica que va a alcanzar los 20 mil millones de pesos”, declaró Brugada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Orgullosa de la organización de la ciudad para recibir un evento de la talla de la Fórmula 1, aseguró que “esta ciudad es campeona en la organización y garantía de que los eventos internacionales se llevan a cabo bien y que los visitantes y organizadores se van contentos porque hay una buena relación con el Gobierno de la Ciudad”.

La política mexicana destacó que “este fin de semana el mundo será testigo de la hospitalidad, la alegría y protagonismo con que esta ciudad recibe a los visitantes y organiza eventos”.

Asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó el trabajo y esfuerzo de los elementos de seguridad que dirán presente el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, e invitó a los aficionados que asistan a alzar la voz en caso de algún siniestro.

Compartió su emoción por el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1.

Para el Gran Premio de México 2026, el piloto jalisciense Sergio 'Checo' Pérez volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez; lo hará como piloto de la nueva escudería Cadillac.

“Nos da alegría saber que el próximo año va a estar de regreso Checo Pérez en el asfalto compitiendo por el campeonato en este lugar que tiene décadas de historia, este gran circuito del autódromo Hermanos Rodríguez, que ha visto cruzar a las grandes leyendas del automovilismo y ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables de este deporte”, declaró.

