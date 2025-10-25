Los Pumas, a intentar limpiar su mala imagen, HOY, en visita a León

Los Pumas, que deambulan por la calle de la amargura, visitan al León con el objetivo de limpiar la mala imagen que han dejado en las últimas semanas.

Luego de la dolorosa derrota (0-1) que sufrieron a media semana a manos del Atlético San Luis, los auriazules se enfrentan a los esmeraldas en un duelo de necesitados. Los dos clubes se juegan su última oportunidad de mantenerse vivos en la lucha por el Play-In.

El equipo de Efraín Juárez ha salido de los 10 primeros de la tabla general y se complica su clasificación. Ahora ya no depende de sí mismo para avanzar. Prácticamente, necesita de un milagro. Acumula de seis partidos (dos empates y cuatro derrotas) en fila sin ganar y la incertidumbre también se hace presente fuera del terreno de juego.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el futuro de Aaron Ramsey, quien no se ha presentado a entrenar a La Cantera, a pesar de que debería estar trabajando en su recuperación. Ni Efraín Juárez, ni el Club Universidad Nacional han aclarado la situación del volante galés.