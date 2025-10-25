León vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Jornada 15 de la Liga MX, HOY, sábado 25 de octubre

León recibirá este sábado a unos Pumas urgidos de una victoria en el cierre de temporada. La Perla del Bajío será testigo de un choque de felinos que han vivido un gris torneo y buscarán sacar a flote el orgullo deportivo en la cancha.

Gracias auriazules de León por su recibimiento. Sin duda, la afición de Pumas es la mejor 🫶😍💪 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/MGJ62u1MGg — PUMAS (@PumasMX) October 25, 2025

La tendencia está del lado del conjunto que dirige el mexicano Efraín Juárez. Universidad Nacional suma ocho duelos sin perder ante León, en los que acumula seis victorias y un par de empates. La última vez que los Panzas Verdes vencieron en casa a los Pumas fue en la Final de vuelta del torneo Guard1anes 2020.

Sin embargo, los del Pedregal no ganan en el presente Apertura 2025 desde la Jornada 12 cuando derrotaron a Mazatlán en el estadio El Encanto. León, por su parte, no gana desde la fecha siete cuando vencieron en casa al Querétaro.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido entre León y Pumas en la Liga MX?

El duelo felino tendrá transmisión en televisión de paga y plataforma de streaming.

León vs Pumas