Efraín Juárez, sobre las posibilidades de clasificar al Play-In: Somos Pumas y vamos a pelear siempre

Los Pumas siguen sin poder levantar cabeza y ampliaron su racha sin poder ganar en el Apertura 2025. La crisis que viven es innegable.

El equipo de Efraín Juárez perdió (1-0) con el Atlético San Luis en el estadio Olímpico Universitario, donde apenas ha podido sumar una victoria en los siete partidos que ha disputado a lo largo del torneo.

Con una anotación de Sebastien Salles-Lamonge en el minuto 78, los universitarios se llevaron su sexta derrota en 14 jornadas.

El descalabro pudo haber sido más doloroso, ya que Keylor Navas evitó una goleada ante los potosinos, con tres soberbias atajadas.

El dejar escapar los tres puntos con el Atlético San Luis provocó que los Pumas se encuentren fuera de la zona del Play-In al ubicar la decimosegunda posición de la tabla general.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el timonel auriazul, Efraín Juárez, aseguró que harán todo lo posible para evitar un nuevo fracaso.

“Obviamente, tenemos que pelear. Somos los Pumas, somos una institución importante y una de las más grandes del país y vamos a pelear. Quedan nueve puntos, no está fácil la situación, [pero], a pesar de las circunstancias, el equipo siempre da la cara”, sentenció.

El joven director técnico reconoció que fue un “trago amargo” el perder con el Atlético San Luis porque eran locales y tenían la necesidad de afianzarse en la zona del Play-In.

“Dolorosa la derrota en casa, con nuestra gente y con un rival directo. Sabíamos que, si conseguíamos la victoria, nos poníamos en una posición importante. ¿Nos alcanzará? Veremos al final del torneo, sacaremos cuentas para ver para qué nos alcanza o que nos alcanzó”, mencionó.

Pumas sigue soñando con meterse a la Liguilla / Foto: Imago7

Efraín Juárez, insatisfecho con su equipo

Efraín Juárez aceptó que no quedó nada satisfecho con el funcionamiento de sus jugadores, sobre todo porque se quedaron sin ideas en el último tercio del terreno de juego.

“Hoy no se juega bien, no se genera lo que pretendíamos; el equipo no me gustó. No somos punzantes, nos estamos quedando chatos al ataque, nos falta esa toma

de decisión adelante. Al ataque tenemos que ser más precisos porque el futbol se gana con goles, [pero hay] que reconocer al rival, hizo un buen partido,” puntualizó.

¿Qué opina sobre los abucheos?

El entrenador de los Pumas también habló respecto a los abucheos que recibieron él y sus futbolistas al escucharse el silbatazo final en el Olímpico Universitario.

“Es entendible, nada que decirle a la afición, al contrario, agradecerle a la gente que vino y a la que ha estado en todo momento. Obviamente, si no gana tu equipo te tienes que ir abucheado, nada que decir; los jugadores lo entienden”, se sinceró Efraín Juárez.