Checo Pérez brilla en cascarita le mete “hat trick” a Oswaldo Sánchez en la antesala del Gran Premio de México

Como cada año, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se robó los reflectores en el evento “De la Pista a la Cancha” de la Fundación Telmex-Telcel. Esta vez, ya que no será parte de la parrilla en el , el tapatío dejó el rol de director técnico y brilló como delantero.

El reconocido aficionado al América cumplió el sueño de muchos azulcremas, ya que se destapó con un hat trick frente a una leyenda del Guadalajara como Oswaldo Sánchez.

Checo hizo gran mancuerna con el empresario Arturo Elías Ayub, que lo asistió en dos de las tres anotaciones. El primer gol fue el más impresionante, con una definición de volea con el pie derecho.

“Siempre es divertidísimo el futbol, me gusta mucho jugar. Tenía muchos años sin jugar, pero se ve que lo que bien se aprende nunca se olvida”, declaró el nuevo piloto de Cadillac.

Algunos de los invitados especiales fueron las mascotas de Pumas, Tijuana y Pachuca, incluidos representantes de sus equipos varoniles y femeniles como Pablo Bennevendo, Ulises Rivas, Santiago Trigos, Oussama Idrissi, Carlos Moreno, Fabiola Ibarra y Selene Valera, entre otros.

Los directores técnicos de los equipos fueron el piloto Esteban Gutiérrez y el exfutbolista Joaquín Beltrán.

Al final del partido, Checo confesó que no asistirá al Gran Premio de México y que lo verá desde su casa con unas tortas ahogadas junto a su esposa.

