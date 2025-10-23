Pumas recibe críticas por realizar actividad con perros en CU mientras Aaron Ramsey sigue buscando a Halo

Pumas saltó a la cancha del estadio Olímpico Universitario con 11 perros pertenecientes a la Brigada de Vigilancia Animal con el motivo de incentivas la adopción canina.

🐕 La foto del 11 más 🔝 que existe 📸#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/dk0u3v3XLq — PUMAS (@PumasMX) October 23, 2025

Lamentablemente para el conjunto auriazul, esta activación se llevó a cabo mientras su mediocampista Aaron Ramsey continúa buscando a Halo, su perra extraviada en León. Usuarios en redes sociales criticaron el momento en que Universidad Nacional decidió llevar perros a la cancha, en una muestra de nula empatía por parte de la plantilla.

Ramsey y su familia ofrecieron una recompensa de hasta 20 mil dólares para quien les devolviera a su mascota. Durante la semana, el futbolista dio a conocer en sus redes sociales que había perdido toda esperanza de recuperar a su peluda compañera.

En redes sociales no perdonaron a Pumas, pues las cajas de comentarios en las distintas vías de comunicación del equipo se llenaron de críticas y cuestionamientos. “Es como si en el 2006 toda la selección mexicana hubiera salido con su papá, menos Oswaldo Sánchez”, mencionó un usuario en X, haciendo referencia al fallecimiento del padre del guardameta horas antes de su debut en la Copa Mundial de Alemania 2006.

“Si quieren correr a Ramsey, lo están haciendo. Yo sé que la campaña de adopción no es lo está mal, pero hay otras formas”, escribió otro usuario en la misma red social. El desafortunado evento solo tuvo repercusión en redes sociales, pues en el estadio la silbatina sobre el conjunto auriazul se debió a la derrota (0-1) a manos del Atlético San Luis.

¿Y Aaron Ramsey en dónde estaba?

El mediocampista galés arrastra una lesión que le impidió reportar con su selección a la última Fecha FIFA. El exjugador del Arsenal está imposibilitado para ver acción en la cancha, por lo que ha estado ausente incluso en la banca.