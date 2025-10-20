Jesús Olalde admite decepción con el proyecto de Efraín Juárez en Pumas: “Esperaba más con su llegada”

A pesar del empate (1-1) que consiguieron con el Monterrey el sábado por la noche, es una realidad que los Pumas de Efraín Juárez atraviesan por una crisis de resultados. Hilvanan cinco partidos consecutivos sin poder ganar, únicamente han sumado dos de los últimos 15 puntos disputados y su clasificación al Play-In pende de un hilo.

El mal momento que vive el club no tiene nada satisfecho a Jesús Olalde, exgoleador auriazul, quien se sinceró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. “La verdad me he quedado con ganas de ver a otros Pumas. Soy sincero, con la llegada de Efraín [Juárez], esperaba más. Escuchaba sus entrevistas, escuchaba la manera de poder trabajar con los muchachos y me dio ilusión, esperanza, esperaba otras cosas”, declaró.

El Mudo aceptó sentir cierta decepción con el proyecto del joven técnico mexicano porque no ha podido imprimir una “idea de juego”, sobre todo pensando en que la Liguilla está cada vez más cerca. “Me quedo con preocupación y con duda de que no sé realmente si se está trabajando bien, si llega bien la información a los jugadores; no hay excusas, ya tiene tiempo trabajando con ellos y más porque ha llegado gente de experiencia, se ha invertido y no veo mejorías”, sentenció.

Matemáticamente, Pumas tiene el boleto al Play-In en sus manos, pero el excentro delantero no tiene motivos para pensar que sean capaces de conseguir las victorias que necesitan. “La [clasificación] la veo complicada, Pumas dejó escapar puntos contra equipos que les podías ganar. Es difícil, los resultados van a venir… Pero negativos”, pronosticó.