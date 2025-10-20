Jesús Olalde critica el trabajo en La Cantera de los Pumas: “No saben cómo formar jugadores”

Desde el Invierno de 1999, los Pumas no han tenido un campeón de goleo mexicano. Aquel título lo consiguió Jesús Olalde con 15 anotaciones. El Mudo, surgido de las fuerzas básicas del equipo, considera que se ha dejado de trabajar de manera correcta en La Cantera y, por tal motivo, ya no se producen jugadores de calidad como en el pasado. “Hablando en el tema de los delanteros, me queda claro que no saben cómo formarlos y así está complicado. El trabajo que se hace es algo que todo el mundo puede hacer, pero [necesitas] darle todas las herramientas al jugador para que pueda crecer y ser referente tanto en el equipo como en la Selección [Mexicana], pero están esperando que les lleguen jugadores con talento… Así, qué fácil”, dijo.

Olalde considera que la falta de canteranos en los Pumas, no es exclusivamente un problema en el ataque, sino en todas las posiciones. “Porque jugadores pueden sacar, pero que sean base y que sean titulares, que sean de Selección o prospectos para Europa… ese es el perfil que se tiene que buscar y no lo han hecho”, puntualizó.

Cree necesario que Miguel Mejía Barón —actual vicepresidente deportivo del club—, tenga mayor injerencia en la toma de decisiones porque confía “ciegamente en su experiencia, conocimiento y preparación. El doctor es un viejo lobo de mar, sabe mucho de trabajar con los jóvenes, quiere aportar, pero creo que no le dan esa oportunidad de opinar y de hacer, las decisiones pasan por otras personas; eso es lo que percibo y espero equivocarme. Él conoce bastante bien lo que son las fuerzas básicas, lo que puede ser un talento, lo que un jugador puede darle al equipo, como que lo escuchan”, lamentó.