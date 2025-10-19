En Pumas, mantienen la esperanza de clasificar a Liguilla: “Podemos ser un equipo peligroso para todos”

A pesar de que mostraron cierta mejoría, respecto a las últimas jornadas, los Pumas no pudieron pasar del empate (1-1) con el Monterrey.

El equipo de Efraín Juárez no se achicó ante los Rayados en el estadio BBVA y, por lapsos, les jugó al tú por tú.

Incluso, el conjunto universitario consiguió adelantarse en el marcador, gracias una gran anotación de Alan Medina.

Desafortunadamente para la causa auriazul, no supo conversar la ventaja y la perdió rápidamente antes de que finalizara el primer tiempo, con un penalti cobrado de maravilla por Sergio Ramos.

Luego de que los Pumas se quedaran con un punto y de que llegaran a cinco partidos consecutivos sin poder conocer la victoria, con saldo de dos empates (Tigres y Rayados) y tres derrotas (FC Juárez, América y Chivas), el auxiliar técnico de Efraín Juárez habló sobre las aspiraciones que tienen de clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

“Mientras esté en nuestras manos, vamos a competir al 100 por 100 y sabemos que, terminando bien y metiéndote a la Liguilla, podemos ser un equipo muy peligroso para todos. Estamos convencidos de que, en esta recta, tenemos que darlo todo; son finales para nosotros, así las tomaremos y ojalá [que] podamos estar en la Liguilla”, declaró Luis Pérez.

En conferencia de prensa, Lucho aplaudió el desempeño y la actitud que tuvieron sus jugadores, al plantarse en el Gigante de Acero y ofrecer resistencia ante uno de los equipos más poderosos de la Liga MX.

“La verdad que resalto mucho al equipo [porque] no es fácil venir a un campo como este, tan complicado, y pararte de tú a tú. Los muchachos lo hicieron magníficamente, hicieron un trabajo espectacular, creo que sacamos ventaja ante el rival con tantas individuales, el equipo se paró, tuvo la personalidad y creo que nos quedamos cortos porque pudimos haber ganado”, sentenció.

De igual forma, el auxiliar de Efraín Juárez aceptó que podrían tener más puntos, pero que cometieron errores y que ahora tendrán que sumar la mayor cantidad en las últimas cuatro jornadas para soñar con la Fiesta Grande.

“El futbol no es de merecer, pero sí sabemos que, estadísticamente, el equipo debería tener más puntos, por lo que ha hecho en casa y porque ha ido a competir fuera, ha jugado de tú a tú en cualquier campo con mucha alegría, con ganas y eso no fácil. Creemos mucho en lo que hacemos todos los días, a pesar de no tener el resultado que hubiéramos querido en otros partidos. Vamos partido a partido, no podemos pensar en la Liguilla cuando tenemos que pensar en hacer un gran partido contra San Luis”, aseguró Luis Pérez.